Разбили стоянку вертолетов РФ: во временно оккупированном Моспино на Донбассе раздался взрыв. Фото

Временно оккупированный Россией город Моспино Донецкой области посетила "бавовна". Горожане рассказывают о громких звуках взрывов, детонации боеприпасов и повреждении вертолетов на российской стоянке.

Видео дня

На фотографиях с места происшествия виден дым в районе аэродрома. Кадры и сообщения о "бавовне" появились в сети (чтобы увидеть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Так, украинский блогер "Донетчанин" сообщает, что в Моспино, ориентировочно в районе аэродрома, слышны взрывы и детонация боекомплекта. Над аэродромом в небо вздымается густой дым.

"Временно оккупированное Моспино на Донетчине. Бавовна, вроде как на аэродроме. Слышна детонация БК", – пишет он.

Встречается эта информация и в других украинских пабликах.

В то же время в местных группах люди обсуждают, что поражен российский склад БК и стоянка вертолетов оккупантов. Местные рассказывают, что "по всему городу куски боеприпасов и вертолетов летают", делятся информацией о мощной "демилитаризации" вражеского склада БК. Некоторые же жалуются, что россияне взлетали и садились на аэродром на своих вертолетах, совершенно не пытаясь маскировать стоянку.

Встречается в местных чатах и подозрение, что расположение стоянки "слил кто-то из местных.

Тем временем так называемые "местные власти" утверждают, что снаряды упали в чистое поле.

"Где-то там за Бирюками в поле упало. Жилых [домов] нет. Слава Богу, жертв нет, повреждений нет", — выдал гауляйтер Моспино Олег Стрельченко.

Напомним, ранее стало известно, что в России заявили о покушении Украины на Путина. По версии администрации российского диктатора, украинские дроны пытались ударить по Кремлю ночью.

Пропагандисты сочли нужным сообщить, что в ходе ночной атаки "Путин не пострадал". Там также заверили, что БПЛА якобы была выведена из строя "в результате действий военных и спецслужб".

Однако в сети появились видео с моментом атаки, которые полностью опровергают заявления российских властей.

Между тем россияне истерически требуют ответного удара, в частности, по Киеву и "центрам принятия решений".