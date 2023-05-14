Силы обороны ликвидировали еще 620 оккупантов и десятки вражеской техники за сутки – Генштаб

За прошедшие сутки Силы обороны Украины "задвухсотили" еще 620 военных российской оккупационной армии. Так, общее количество ликвидированных захватчиков за период полномасштабной войны в Украине уже достигло 198 880 лиц.

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Об этом сообщили в Facebook Генерального штаба ВСУ утром 14 мая. Горы российского металлолома на украинской земле пополнили также десятки единиц вражеской техники.

В частности, Силами обороны утилизированы 5 танков (в общей сложности за период полномасштабной войны 3756), 18 боевых бронированных машин (7325), 21 артиллерийская система (3116), одна РСЗО (562). Также армия агрессора потеряла 31 БПЛА оперативно-тактического уровня (2696), 7 единиц автомобильной (6018) и 2 специальной техники (404).

Напомним, что Силы обороны накануне мощно ударили, в частности, по временно оккупированной Клещиевке недалеко от Бахмута. В результате прилета по позициям 4 ОМСБр, 2-го армейского корпуса оккупационных войск РФ на Донбассе ликвидированы или ранены до 20 оккупантов, среди которых – командир и начальник штаба бригады и один из заместителей командующего 2 АК.

Кроме того, 13 мая в Брянской области подряд разбились два вертолета Ми-8 и истребители Су-34 и Су-35. Оккупанты заявили, что ищут диверсантов.

А в оккупированном Крыму 12 мая разбился российский военный вертолет Ми-28. Он потерпел крушение в районе села Светлое Джанкойского района.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– накануне во временно оккупированный Мариуполь дважды посетила "бавовна". Вечером 13 мая по меньшей мере 6-7 мощных взрывов прогремели со стороны Никольского. Позже стало известно о прилетах возле села Республика, где предварительно были ликвидированы около 50 оккупантов;

– в Офисе президента Украины прокомментировали падение двух вертолетов и двух истребителей в Брянской области России. Там отметили, что в стране-агрессоре начинается "контрСВО", и процесс будет нарастать.

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