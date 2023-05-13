ВСУ в Клещеевке устроили мощную 'бавовну' оккупантам: ликвидированы топ-захватчики

Украинские воины доставили мощную "бавовну" в расположение российских оккупантов во временно оккупированной Клещеевке неподалеку от Бахмута. В результате прилета по позициям 4 ОМСБр, 2-го армейского корпуса оккупационных войск РФ на Донбассе ликвидирован или ранен до 20 оккупантов, среди которых – командир и начальник штаба бригады и один из заместителей командующего 2 АК.

Видео дня

Об этом сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан. Он добавил, что потери захватчиков в технике и вооружении уточняются.

Штефан сообщил, что в результате точных отработок по позициям российских оккупантов враг понес потери. В частности, без командиров осталась 4 отдельная мотострелковая бригада (4 ОМСБр, в/ч 74347) — вооруженное формирование 2-го армейского корпуса оккупационных войск РФ на Донбассе.

"Искренне поздравляю семьи демобилизованных: заместителя командующего 2АК по МПО полковника "Т"; командира 4 ОМСбр полковника "М"; начальника штаба 4 ОМСбр полковника "М", - отметил Штефан.

Он добавил, что заместитель командира 4 ОМСбр полковник с фамилией, начинающейся на букву "Я", был тяжело ранен, поэтому не исключено, что он в конце концов присоединится к "старшим товарищам" и из разряда "300-х" пополнит списки ликвидированных.

"Санитарные и безвозвратные потери личного состава – до 20 человек, [потери] вооружения и военной техники уточняются. Клещеевка это Украина. Должности и воинские звания хороши, как и эта новость... Но это еще не все. Информация будет дополняться. Слава Украине и ее воинам", – заметил Штефан.

Напомним, утром стало известно, что Воины ВСУ ликвидировали за сутки 590 оккупантов и уничтожили более ста единиц техники. Об этом 13 мая в утренней оперативной сводке заявили в Генштабе.

В то же время днем потери захватчиков только умножались. В частности, у захватчиков случилась "бавовна" в Луганске и Мариуполе. В Луганске поражено расположение захватчиков, где они дислоцируются с 2015 года.

К вечеру под Мариуполем прогремела серия взрывов в населенном пункте Республика. Местные жители сообщали о вероятном поражении складов и мест скопления живой силы. В направлении населенного пункта помчались "скорые" и российские военные.