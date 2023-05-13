Воины ВСУ ликвидировали за сутки 590 оккупантов и уничтожили более ста единиц техники – Генштаб

Украинские воины за предыдущие сутки (12 мая) боев на фронте ликвидировали еще 590 оккупантов и 102 единицы их техники. Общее количество "демилитаризованных" на украинской земле военнослужащих ВС РФ сегодня достигает 198 260.

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К тому же речь идет только об уничтоженных захватчиках, а количество раненых и пропавших без вести в рядах путинского войска трудно подсчитать. Обновленные данные о потерях врага на 444-й день войны обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

Кроме сотен российских оккупантов, накануне защитники сбили 29 БПЛА оперативно-тактического уровня (всего 2665) и сожгли 27 артиллерийских систем (3095) армии РФ.

К списку уничтоженных вражеских средств передвижения и вооружения прибавилось 12 боевых бронированных машин (всего 7307), 15 единиц автомобильной техники и автоцистерн (6011) и девять – спецтехники (402), шесть танков (3751).

Кроме этого, воины ВСУ "демилитаризовали" две реактивные системы залпового огня (всех 561 РСЗО) и два средства ПВО (314) оккупантов.

Неизменным осталось только количество сбитых российских крылатых ракет – 970, самолетов – 308, вертолетов – 294,потопленных кораблей/катеров – 18.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Таврическом направлении в течение 11 мая воины ВСУ отбили 18 атак российских оккупантов. Также защитники уничтожили три склада боеприпасов и вывели из строя 25 единиц вооружения и военной техники врага.

В сеть попало эффектное уничтожение артиллерии захватчиков на Херсонщине. Операторы ССО обезвредили две самоходные артустановки ВС РФ.

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