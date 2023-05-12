'Бавовна' удалась: ВСУ на Таврическом направлении уничтожили 3 склада БК и отминусовали роту оккупантов

На Таврическом направлении за прошедшие сутки украинские воины отразили 18 атак российских захватчиков. Также защитники уничтожили 3 склада боеприпасов и вывели из строя 25 единиц вооружения и военной техники противника.

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Убитыми и ранеными оккупанты на Таврическом направлении накануне потеряли около роты своих солдат. О ситуации на фронте рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский

Бригадный генерал констатировал, что россияне продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Авдеевском и Марьинском направлениях. Для ударов по позициям украинских войск они применяют оперативную тактическую и армейскую авиацию. Также захватчики пытаются атаковать защитников Украины.

"За прошедшие сутки враг 18 раз атаковал нас, успеха не имел, отошел. Применяя танки, реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию, враг обстреливает позиции наших подразделений и населенные пункты, граничащие с линией столкновения. В целом, на Таврическом направлении в течение суток зафиксированы 428 обстрелов. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 752 огневых задач", – отметил командующий ОСУВ "Таврия".

Так, накануне украинские воины вели контрбатарейную борьбу, а также отрабатывали выявленные ранее цели.

Уже традиционно враг понес ощутимые потери.

"Потери врага убитыми и ранеными составили больше роты. Уничтожено и повреждено 25 единиц вооружения и военной техники противника . В частности, 4 БМП, 1 БТР, 4 реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", 2 единицы БпЛА "Zala", ЗРК "Тор-М2", МТЛБ, бронированная ремонтно-эвакуационная машина и автомобильная техника. Также было уничтожено 3 склада боеприпасов врага", – перечислил Тарнавский.

Напомним, накануне на фронте ВСУ обезвредили еще 750 оккупантов и 15 артсистем врага. К утру 12 мая безвозвратные потери России в живой силе достигли 197 760 военнослужащих.

Также сообщалось, что накануне украинские воины отразили 44 атаки оккупантов и устроили им мощную "бавовну". В результате точных ударов было поражено 11 пунктов управления и склад БК.