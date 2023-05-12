ВСУ обезвредили еще 750 оккупантов и 15 артсистем врага – данные Генштаба

Защитники Украины в течение 11 мая на фронте ликвидировали 750 захватчиков из страны-агрессора России. С неба наши воины приземлили около десятка беспилотников, которыми враг пытался вести разведку или обстрелы.

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О потерях оккупантов сообщает Генеральный штаб ВСУ на странице в Facebook. Военные подчеркивают, что эти данные постоянно уточняются.

С 24 февраля 2022 года, когда российская армия с оружием в руках вторглась на нашу землю, и на сегодня Силы обороны "демилитаризовали" уже 197 670 ее военнослужащих.

За минувшие сутки защитники обезвредили еще 55 единиц разной техники врага. В частности, они сожгли 15 артиллерийских систем (всего 3068), восемь боевых бронированных машин (7295) и пять танков (3745).

Наши воины сбили девять российских БПЛА оперативно-тактического уровня (в общем 2636). Также уничтожили 12 единиц автомобильной техники и автоцистерн (всех 5996), две – спецтехники (393), а еще две РСЗО (559) и два средства ПВО (312).

С начала войны было обезврежено 970 вражеских крылатых ракет, 308 самолетов и 294 вертолета, 18 кораблей/катеров.

В сводке Генштаба о ситуации на фронте по состоянию на утро 12 мая рассказали, что за прошедшие сутки Силы обороны устроили оккупантам много "бавовны". В частности, авиация нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и техники ВС РФ. Были уничтожены вражеские БПЛА разных типов. Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили много пункты управления и районов сосредоточения живой силы оккупантов, их склады с БК и горюче-смазочными материалами, артиллерийские подразделения на позиции и средство противовоздушной обороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины под Бахмутом уничтожили расхваленный РФ зенитно-ракетный комплекс "Панцирь С1". Очередной "аналоговнет", который россияне устанавливают на крыши домов в Москве, наши воины превратили в металлолом в эпицентре боевых действий на востоке.

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