ВСУ отбили 44 атаки оккупантов и устроили им мощную 'бавовну': поражены 11 пунктов управления и склад БК – Генштаб

Подразделения Сил обороны Украины накануне отбили 44 атаки войск РФ на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Кроме того, наши летчики, ракетчики и артиллеристы сбросили "бавовну" на базирование и огневые позиции оккупантов, их склады БК и горюче-смазочных материалов.

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Ныне самые ожесточенные бои продолжаются в городах Бахмут и Марьинка на Донетчине. О последних новостях с фронта сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 12 мая – 443-е сутки полномасштабной войны.

За прошедшие сутки ВС РФ нанесли шесть ракетных ударов, в том числе по Славянску, Константиновке и Запорожью. Кроме того, зафиксировано 59 вражеских авиационных ударов и 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Пострадали мирные люди, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Вероятность дальнейших таких ударов агрессора по всей территории Украины остается высокой, ведь Россия не прекращает тактику террора.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. РФ продолжает использовать территорию и материально-техническую базу Беларуси для проведения подготовки и боевого слаживания подразделений своей армии, сформированных по мобилизации. Затем их привлекают к ведению боевых действий на территории Украины.

На Северском и Слобожанском направлениях за прошедшие сутки агрессор нанес авиаудары по районам н. п. Красный Хутор Черниговской области и Кренидовка, Зноб-Новгородское, Уралово – Сумской. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы н. п. Галагановка, Леоновка Черниговской области, Нововасиловка, Украинское, Зноб-Новгородское, Муравьи, Красное, Искрисковщина, Белополье, Ястребино, Кондратовка, Басовка – Сумской; Гурьев, Глубокое, Старица, Бугроватка, Огурцово, Гатище, Волчанск, Тихое, Синельниково, Зыбино, Бочково, Бударки, Большой Бурлук – Харьковской.

На Купянском направлении оккупанты наступательных действий не проводили, но нанесли авиаудар в районе Песчаного. Также обстреляли из артиллерии и минометов Одрадное, Дворичанское, Каменку, Тополя, Красное Первое, Фиголовку, Новомлынск, Двуречную, Табаевку на Харьковщине и Стельмаховку на Луганщине.

На Лиманском направлении российская армия вела безуспешные наступательные действия в районе Серебрянского лесничества. Она нанесла авиаудары вблизи Грековки, Верхнекаменского, Спорного и Белогоровки. Артиллерийским обстрелам от нее подверглись Макеевка и Невское Луганской области; Белогоровка, Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное, Берестовое, Веселое – Донецкой.

На Бахмутском направлении оккупанты продолжают наступление. Идут бои в городе Бахмут. За прошедшие сутки враг безуспешно наступал в направлении Ступочек. Кроме этого, нанес авиаудары по Бахмуту, Белой Горе, Курдюмовке и Нью-Йорку. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Марково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Константиновка, Александро-Шультино, Южное, Торецкое, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении агрессор вел безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки. Совершил обстрелы н. п. Новокалиново, Бердичи, Степное, Северное и Первомайское на Донетчине.

На Марьинском направлении подразделения Сил обороны Украины отбили многочисленные атаки оккупантов в районе Марьинки. Российским обстрелам подверглись Острое, Георгиевка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг вел наступательные действия в районе Новомихайловки, успеха не имел. Нанес авиаудары возле Угледара и Пречистовки, обстреливал Парасковьевку, Константиновку, Новомихайловку, Угледар, Новоукраинку и Пречистовку.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются. Они нанесли авиаудары по районам Малой Токмачки, Омельника и Кизомыса. Обстреляли н. п. Времовка и Новополь Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Зализничное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка и Каменское – Запорожской; Никополь – Днепропетровской; Херсон, Золотая Балка, Веселое, Львово, Ивановка, Антоновка, Днепровское, Кизомыс – Херсонской.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники ВС РФ. Кроме того, уничтожены девять враждебных БПЛА разных типов. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 11 пунктов управления, 19 районов сосредоточения живой силы, склад боеприпасов и склад горюче-смазочных материалов, девять артиллерийских подразделений на огневой позиции, одно средство противовоздушной обороны и еще две важные цели оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, подразделения оккупационной армии России, который находятся на временно захваченных территориях юга Украины, продолжают паниковать из-за предстоящего контрнаступления ВСУ. Захватчики не знают, к чему готовиться и с какого направления ждать атак.

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