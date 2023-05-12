Просматривается паника: в ВСУ рассказали, как на оккупантов влияет незнание направления контрнаступления

Подразделения оккупационной армии России, находящиеся на временно захваченных территориях юга Украины, продолжают паниковать из-за предстоящего контрнаступления Сил обороны нашей страны. Оккупанты не знают, к чему готовиться.

Видео дня

Панические настроения охватили захватчиков из-за того, что они не понимают, где ждать основного удара – в Запорожской или Херсонской областях. Об этом сказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона "Єдині новини".

По ее словам, оккупанты рассредоточивают свои силы как на Запорожье, так и на Херсонщине.

"Их паника заметна, она заключается в том, что они не знают, в каком направлении ожидать максимальной силы удара и распыляют свои усилия. И на Запорожское направление, и на Херсонское направление", – сказала Гуменюк.

Враг чувствует, что украинские войска понемногу начинают давить, но обстрелы оккупанты не прекращают. Они осторожно занимают позиции и чувствуют себя очень неспокойно.

Ранее Гуменюк также отметила, что российские оккупационные войска активизировали полеты беспилотных разведчиков над Черным морем. Это свидетельствует про опасения врага, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться не только на суше.

Как известно, на Запорожье захватчики срочно организовывают эвакуацию. Назначенный оккупантами гауляйтер временно оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий заявил об "эвакуации" из 18 населенных пунктов вблизи линии фронта.

Оккупанты не на шутку напуганы и все больше впадают в истерику, понимая, что контрнаступление украинских войск неотвратимо приближается. Они готовятся к нему морально, как к большой беде, объявляют эвакуацию населения на оккупированных территориях, сбегают сами, прихватив награбленное.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно больше времени, чтобы начать долгожданное контрнаступление против российских войск. В настоящее время ВСУ все еще ждут отправки обещанной военной помощи от партнеров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!