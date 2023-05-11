'Чрезвычайно успешные действия по уничтожению оккупантов': Зеленский отметил воинов Сил обороны за успехи на фронте. Видео

Президент Владимир Зеленский вечером 11 мая традиционно обратился к украинцам. Он поблагодарил воинов и подразделения, особенно отличившиеся в защите государства с начала этой недели.

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Зеленский подчеркнул, что каждый точный удар наших героев – это сохраненные жизни украинцев (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Президент поблагодарил украинских защитников

В обращении президент особо выделил несколько бригад, отметившихся на этой неделе на поле боя. Среди них:

ОСУВ "Хортица" – 3-я и 5-я отдельные штурмовые бригады и 28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего похода;

ОСУВ "Таврия" – 44-я отдельная артиллерийская бригада имени Гетьмана Даниила Апостола, 55-я отдельная артиллерийская бригада "Запорожская Сечь", 59-я отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка и 79-я отдельная бригада;

ОСУВ "Одесса" – 406-я отдельная артиллерийская бригада имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова.

Отдельно глава государства также отметил 63-ю отдельную механизированную бригаду.

"Умеют ребята "минусировать" вражескую технику на поле боя. Каждый ваш точный удар, наши герои, – это сохранившиеся жизни украинцев. Спасибо вам!" – подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что есть за что отметить на этой неделе и подразделения Национальной гвардии Украины.

"В частности, воинов 1-й и 14-й бригад оперативного назначения Нацгвардии, которые вместе со всеми силами обороны и безопасности Украины защищают наше государство в Донецкой области, Луганской области. Спасибо вам, нацгвардейцы, и за вашу стойкость, и за ваше умение силами своей разведки, артиллерии подвигать бывшую "вторую армию мира" ниже и ниже в перечне военных сил", – сказал президент.

Президент сообщил о важных совещаниях и решениях

Он рассказал, что сегодня, как всегда, был на связи с командующими и разведкой, провел несколько совещаний относительно наших международных усилий.

Зеленский анонсировал также важные изменения для оборонного сектора Украины.

"Скоро смогу объявить очень важные новости для нашей обороны, для наших отношений с партнерами", – заинтриговал президент.

Кроме того, Владимир Зеленский встретился со специальным советником президента Бразилии по международным вопросам. Глава государства еще раз пригласил президента Бразилии в Украину, чтобы он смог увидеть "героизм украинцев своими глазами, нашу реальную настроенность на мир для всей украинской земли, для всех наших городов и общин, которые сейчас терпят удары российских террористов".

По его словам, это единственный реалистический план возвращения покоя не только украинцам, но и всем народам планеты, стремящихся жить без агрессии.

Президент анонсировал правоохранительную реформу

Владимир Зеленский сообщил, что одобрил комплексный стратегический план реформирования нашей системы правопорядка – всех правоохранительных органов и прокуратуры. Это подробный документ, рассчитанный на время до 2027 года.

"Если говорить просто, мы должны обеспечить такую систему гарантирования справедливости и правопорядка для нашей страны, которая будет соответствовать и нашей цели быстрого вступления Украины в ЕС, – добавляем нашей готовности реализовать эту цель, и, что не менее важно, – гарантируем эти основы нового общественного договора, которые очевидно определяются сейчас при защите нашего государства", – объяснил президент.

Зеленский акцентировал, что органы правопорядка должны работать таким образом, чтобы украинцы в каждой сфере чувствовали себя защищенными, а система была справедливой.

"Украина должна стать и уже стала местом силы Европы и всего свободного мира. Должны обеспечить в Украине максимум безопасности, максимум свободы, максимум уважения к закону, человеку. И это ответ на вопрос, который Украину после войны мы строим", – подчеркнул президент. Владимир Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в своем обращении Зеленский рассказал о подготовке Украины к контрнаступлению