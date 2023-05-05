Оккупанты срочно организуют эвакуацию из Токмака, Пологов, Молочанска в Бердянск, – Федоров

На временно оккупированной части Запорожской области захватчики готовятся к контрнаступлению Сил обороны Украины. В ряде населенных пунктов они приступили к "эвакуации" населения.

Видео дня

В частности, о принудительном вывозе людей во временно оккупированный Бердянск сообщают из Пологов, Токмака и Молочанска. Об этом рассказал мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров.

"Местные жители Пологов, Токмака и Молочанска сообщают, что оккупанты срочно организуют эвакуацию населения в Бердянск, обуславливая это "обострением на линии боестолкновений". Настораживает, что в очередной раз принудительно хотят эвакуировать в том числе и детей. Как их потом приходится разыскивать по всей эрэфии, мы уже видели", – написал Федоров.

Напомним, ранее Федоров сообщил, что оккупанты запретили продажу алкоголя на захваченной территории из-за массового пьянства захватчиков. В ожидании украинского контрнаступления они растеряли остатки самообладания, вражеские войска все больше охватывают панические настроения.

Также сообщалось, что оккупанты увеличили количество блокпостов возле Мелитополя, украинцам угрожают депортацией за отказ от получения российских паспортов.