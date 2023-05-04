Оккупанты увеличили количество блокпостов возле Мелитополя, украинцам угрожают депортацией, – Федоров

Российская армия усилила террор в отношении жителей временно оккупированных территорий Запорожской области. Захватчики проводят принудительную паспортизацию, а также угрожают украинцам депортацией.

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В последние дни террористы увеличили количество блокпостов, а также занялись подомовым обходом с целью проверки наличия у людей российских паспортов. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал мелитопольский городской голова Иван Федоров.

По его словам, количество блокпостов вокруг Мелитополя возросло в полтора раза. При этом террористы теперь проверяют не только документы, но также телефон и личные вещи.

"Враг зверствует и усиливает свои действия на временно оккупированной территории. За последние несколько дней почти в полтора раза увеличилось количество блокпостов. Если раньше просто документы проверяли на этих блокпостах, то сейчас могут проверять телефон, могут обыскивать, могут смотреть на татуировки. Тщательный осмотр на каждом блокпосту", – рассказал Федоров.

Также Федоров отметил, что перемещаться между временно оккупированными населенными пунктами стало сложнее, ведь россияне придумали очередные "пропуска". При этом бумажки выдают только тем, кто получил российский паспорт.

Кроме того, украинцам, которые отказались получать вражеские паспорта, российские террористы угрожают депортацией.

"Также мы видим, что сегодня невозможно перемещаться между населенными пунктами временно оккупированной территории Запорожской области без специальных пропусков. А эти пропуска раздают только тем, у кого есть вражеские паспорта. Также началась беспрецедентная деятельность от врага – они начали поквартирный обход с проверкой рашистских паспортов. Они заходят в квартиру и проверяют, есть ли у жителей вражеские паспорта. Также предупреждают, что через некоторое время придут снова и если не будет вражеского паспорта, то будут готовить этих людей к депортации. Усиливается террор и прессинг жителей на временно оккупированных территориях", – отметил мэр Мелитополя.

Напомним, на временно оккупированной территории Херсонской области российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения. Для этого враг проводит демонстративные рейдовые мероприятия. Во время подомовых обходов россияне запугивают мирных жителей возможной депортацией и отчуждением имущества.

Ранее уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что украинцы во временно захваченных россиянами городах и селах могут брать паспорта государства-агрессора для того, чтобы сохранить себе жизнь. Украинское государство не признает эти фейковые документы, после деоккупации от них можно будет просто избавиться.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский диктатор Путин издал указ, согласно которому захватчики могут выселить с временно оккупированных территорий людей, не получивших гражданство РФ. В "документе" говорится, что граждан, не имеющих паспорта государства-террориста, признают иностранцами.

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