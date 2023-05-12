Маскировка не помогла: воины ССО уничтожили артиллерийские установки оккупантов в Херсонской области. Видео

Бойцы Сил специальных операций ВС Украины продолжают уничтожать российских захватчиков на Херсонском направлении. На этот раз операторами ССО уничтожены 2 самоходные артиллерийские установки противника.

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Эффектные кадры были опубликованы в Telegram ССО. Отмечается, что оккупанты пытались замаскировать технику, однако это им не помогло – точными сбросами с дронов вражеская техника была утилизирована.

Напомним: также под Бахмутом в Донецкой области украинские артиллеристы уничтожили расхваленный россиянами зенитно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Очередной "аналоговнет", который оккупанты устанавливают на крыши домов в Москве, наши защитники превратили в металлолом в эпицентре боевых действий на востоке Украины.

Там же украинские артиллеристы ликвидировали штурмовую группу российских оккупантов, движение которых и то, как они прячутся в одном из зданий, зафиксировала аэроразведка 127-й отдельной бригады Сил ТрО ВСУ. Двумя точными выстрелами вражеская группа была уничтожена.

Накануне сообщалось, что бойцы ССО Вооруженных сил Украины устроили очередное "сафари" на захватчиков, уничтожив группу из трех оккупантов в тылу врага.

"Даже в тылу враг всегда будет чувствовать себя в опасности! Работаем!" – отметили в Генштабе ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– защитники из ГУР Министерства обороны показали, как "бавовна" уничтожает российскую военную технику в Донецкой области. Дроны аэроразведчиков ГУР МО способны видеть и точно поражать цели даже во тьме;

– ВСУ с помощью ракетной системы M142 HIMARS охотятся на кадыровцев в Запорожской области. С начала этого года их уже дважды накрывали в разных местах отдыха.

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