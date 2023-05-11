ГУР устроило охоту на оккупантов на Донетчине: вражеская техника точными ударами превращена в металлолом. Видео

Украинские защитники из Главного управления разведки Министерства обороны показали, как "бавовна" уничтожает российскую военную технику в Донецкой области. Дроны аэроразведчиков ГУР МО способны видеть и точно поражать свои цели даже во тьме.

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Соответствующее видео появилось утром 11 мая на YouTube-канале ГУР. Кадры были сняты из воздуха в ходе нескольких боевых задач по ликвидации бронемашин врага (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Специальное оборудование на беспилотниках позволяет воинам следить за техникой оккупантов в темное время суток. Чтобы вывести эти машины из строя, аэроразведчики применяли мины, которые сбрасывали с "птичек".

Яркий взрыв на этих кадрах видно как черное облако, которое на мгновение "ослепляет" все вокруг.

"Оккупанты на Донецком направлении фронта легкомысленно считали, будто ночью их бронемашин не видно. Впрочем, аэроразведчики ГУР МО Украины имеют ясное совиное зрение, а еще – умеют в магию: вжух – и очередная дюжина м*сковитских коробочек превращена в груду металла", – написали в ведомстве.

Как писал OBOZREVATEL:

– Украинские воины за прошедшие сутки (10 мая) ликвидировали 610 российских оккупантов и 49 единиц их техники.

– Детальную статистику Генерального штаба Вооруженных сил Украины о том, какие потери вражеская армия потерпела за время полномасштабной войны, можно найти по ссылке.

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