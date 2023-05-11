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ГУР устроило охоту на оккупантов на Донетчине: вражеская техника точными ударами превращена в металлолом. Видео

Дарья Дурова
War
2 минуты
4,8 т.
Работа ГУР на фронте

Украинские защитники из Главного управления разведки Министерства обороны показали, как "бавовна" уничтожает российскую военную технику в Донецкой области. Дроны аэроразведчиков ГУР МО способны видеть и точно поражать свои цели даже во тьме.

Видео дня

Соответствующее видео появилось утром 11 мая на YouTube-канале ГУР. Кадры были сняты из воздуха в ходе нескольких боевых задач по ликвидации бронемашин врага (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Бронемашина российских захватчиков в Донецкой области

Специальное оборудование на беспилотниках позволяет воинам следить за техникой оккупантов в темное время суток. Чтобы вывести эти машины из строя, аэроразведчики применяли мины, которые сбрасывали с "птичек".

Сбрасывание взрывного устройства из дрона и бавовна

Яркий взрыв на этих кадрах видно как черное облако, которое на мгновение "ослепляет" все вокруг.

Мина летит к цели
Взрыв

 "Оккупанты на Донецком направлении фронта легкомысленно считали, будто ночью их бронемашин не видно. Впрочем, аэроразведчики ГУР МО Украины имеют ясное совиное зрение, а еще – умеют в магию: вжух – и очередная дюжина м*сковитских коробочек превращена в груду металла", – написали в ведомстве.

Карта боевых действий в Донецкой области

Как писал OBOZREVATEL:

– Украинские воины за прошедшие сутки (10 мая) ликвидировали 610 российских оккупантов и 49 единиц их техники.

– Детальную статистику Генерального штаба Вооруженных сил Украины о том, какие потери вражеская армия потерпела за время полномасштабной войны, можно найти по ссылке.

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