ВСУ ликвидировали еще 610 оккупантов и уничтожили 14 единиц вражеской артиллерии: данные Генштаба

Защитники Украины за прошедшие сутки на фронте ликвидировали 610 российских оккупантов и 49 единиц их техники. В частности, они сожгли ряд бронемашин, средств ПВО и сбили беспилотников захватнического войска.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ. Военные отмечают, что данные по потерям врага постоянно уточняются.

В частности, с начала вторжения в Украину российская армия больше теряет личного состава – по состоянию на утро 11 мая уже 196 920 ее военнослужащих стали "грузом 200".

К списку уничтоженной вражеской техники воины ВСУ за прошлые сутки добавили еще 14 артиллерийских систем (всего 3053), 12 боевых бронированных машин (7287) и 10 единиц автомобильной техники и автоцистерн (5984).

Также защитники "демилитаризовали" четыре российских танка (всех 3740), три БПЛА оперативно-тактического уровня (2627), две РСЗО (557), два средства ПВО (310), две единицы спецтехники (391).

С начала войны Силы обороны обезвредили 970 крылатых ракет, сбили 308 самолетов и 294 вертолета, потопили 18 кораблей/катеров ВС РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, спецназовцы Центра спецопераций "А" СБУ показали на видео "демилитаризацию" российских оккупантов. За двое суток они уничтожили 14 вражеских целей – бронетехнику, блиндажи и склады.

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