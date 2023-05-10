"Минус 14 целей": Спецназовцы СБУ показали результаты охоты на оккупантов. Видео
Спецназовцы Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины продолжают "демилитаризацию" российских оккупантов. За двое суток они уничтожили 14 вражеских целей.
Захватчики потеряли 10 единиц бронетехники, два блиндажа и склад боеприпасов. Видео точных ударов показали в СБУ.
"Два дня работы спецов СБУ - "минус" 14 целей в рядах оккупантов. Спецназначенцы ЦСО "А" Службы безопасности Украины из подразделения "Белый волк" ударными дронами подбили и ликвидировали вооружение врага: 4 танка, 2 БМП-3 и 4 ББМ, 2 блиндажа, склад с боеприпасами и автомобильную технику", – отмечено в описании к видео.
Напомним, утром 10 мая в Генштабе Вооруженных сил Украины заявили, что накануне воины ВСУ ликвидировали 690 оккупантов.
Также уничтожены 2 танка, 8 артсистем и другая военная техника противника.
Общие безвозвратные потери РФ в живой силе за время полномасштабного вторжения в Украину достигли 196 310 оккупантов.
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