'Минус 14 целей': Спецназовцы СБУ показали результаты охоты на оккупантов. Видео

Спецназовцы Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины продолжают "демилитаризацию" российских оккупантов. За двое суток они уничтожили 14 вражеских целей.

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Захватчики потеряли 10 единиц бронетехники, два блиндажа и склад боеприпасов. Видео точных ударов показали в СБУ.

"Два дня работы спецов СБУ - "минус" 14 целей в рядах оккупантов. Спецназначенцы ЦСО "А" Службы безопасности Украины из подразделения "Белый волк" ударными дронами подбили и ликвидировали вооружение врага: 4 танка, 2 БМП-3 и 4 ББМ, 2 блиндажа, склад с боеприпасами и автомобильную технику", – отмечено в описании к видео.

Напомним, утром 10 мая в Генштабе Вооруженных сил Украины заявили, что накануне воины ВСУ ликвидировали 690 оккупантов.

Также уничтожены 2 танка, 8 артсистем и другая военная техника противника.

Общие безвозвратные потери РФ в живой силе за время полномасштабного вторжения в Украину достигли 196 310 оккупантов.