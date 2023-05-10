Воины ВСУ ликвидировали за сутки 690 оккупантов, уничтожено 2 танка и 8 артсистем

С начала полномасштабной войны в Украине российская оккупационная армия потеряла уже 196,3 тыс. человек убитыми. Также захватчики лишились тысяч единиц военной техники.

Видео дня

Только за прошедшие сутки, 9 мая, украинские военнослужащие "демилитаризировали" около 690 оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В течение суток были уничтожены 2 танка, 18 боевых бронированных машин и 8 артиллерийских систем. Общие потери врага составляют 3736 танков, 7275 ББМ и 3039 артсистемы.

Также российские террористы потеряли с начала войны 555 единиц реактивных систем залпового огня и 308 системы противовоздушной обороны.

Общие потери россиян увеличились до 308 самолетов, 294 вертолетов и 2624 БПЛА. С начала войны силы противовоздушной обороны уничтожили 970 российских крылатых ракет.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 18 российских кораблей и катеров, утилизировали 5974 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 389 – специальной техники.

Напомним, главарь частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российская армия сбегает с поля боя под Бахмутом. В частности, речь идет о бегстве 72-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ. Эта информация соответствует действительности. Кроме того, под контроль украинских сил были возвращены важные позиции.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины нанесли оккупантам большие потери на Лиманском и Купянском направлениях. Там также удалось захватить двоих пленных.

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории Луганской области, временно занятой противником, увеличивают количество мест в больницах, что связано с большими потерями оккупационной армии. Впрочем, у врага среди "трехсотых" по-прежнему высокая смертность.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!