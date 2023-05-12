В Бахмуте украинские защитники двумя выстрелами ликвидировали группу оккупантов: Сырский показал видео

Украинские воины ликвидировали штурмовую группу российских оккупантов в Бахмуте. Движение захватчиков и то, как они прячутся в одном из зданий, зафиксировала украинская аэроразведка.

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Пилоты мгновенно передали координаты артиллеристам и те двумя выстрелами "похоронили" оккупантов под руинами сооружения. Впечатляющее видео опубликовал командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский.

"Аэроразведка 127-й отдельной бригады Сил ТрО ВСУ работает в Бахмуте. Воины зафиксировали движение штурмовой группы врага. Координаты оперативно были переданы артиллерии. Двумя точными выстрелами вражеская группа была уничтожена. Слава героям Украины!" – прокомментировал Сырский.

На кадрах видна группа из семи захватчиков, заходящих внутрь здания. Как только последний оккупант исчезает в здании, возле него падает украинский снаряд. Второй выстрел артиллеристы 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады вообще положили точно в цель, похоронив захватчиков под развалинами здания.

Напомним, накануне на фронте ВСУ обезвредили еще 750 оккупантов и 15 артсистем врага. К утру 12 мая безвозвратные потери России в живой силе достигли 197 760 военнослужащих.

Также сообщалось, что накануне украинские воины отразили 44 атаки оккупантов и устроили им мощную "бавовну". В результате точных ударов было поражено 11 пунктов управления и склад БК.