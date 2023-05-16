Минус пушка, склад БК и живая сила: ВСУ устроили мощную 'бавовну' захватчикам. Видео

Украинские аэроразведчики подразделения "Люфтваффе" 129-й отдельной бригады теробороны устроили оккупантам мощную "бавовну" на фронте. В результате были уничтожены пушка, полевой склад БК и личный состав противника.

Видео дня

Соответствующее видео попало в сеть. "Криворожская отдельная бригада ТрО во взаимодействии с 55-й ОАБр "Запорожская Сечь" продолжают разбирать орков по кусочкам", – говорится в публикации (видео размещено внизу новости).

Удары по врагу защитники нанесли при помощи беспилотников.

Отметим, по данным Генерального штаба ВСУ, за минувшие сутки были ликвидированы 520 оккупантов. Также уничтожены 13 артиллерийских систем врага, по 12 бронемашин и БПЛА.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– На Купянском и Лиманском направлениях было ликвидировано более 150 оккупантов и два склада БК.

– В ВСУ показали, как отбили у противника важную позицию под Соледаром. Захватчикам пришлось бежать.

– В России паникуют из-за лавины диверсий. Жители страны-агрессора начали осознавать, что война уже пришла в их дом, а спецслужбы абсолютно беспомощны.