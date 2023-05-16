ВСУ обезвредили еще 520 оккупантов и 13 артиллерийских систем ВС РФ: данные Генштаба

Воины Сил обороны Украины во время боев 16 апреля ликвидировали на фронте 520 наемников армии РФ. Также накануне защитники сожгли 57 единиц разной техники и вооружения врага.

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На сегодня российское оккупационное войско поредело уже на 199 980 военнослужащих, среди которых есть офицеры и генералы. Об этом свидетельствуют обновленные данные Генерального штаба ВСУ.

Кроме личного состава, за прошедшие сутки наши воины уничтожили 14 единиц автомобильной техники и автоцистерн (всего 6048), 13 артиллерийских систем (3150), 12 боевых бронированных машин (7348) ВС РФ.

В небе защитники обезвредили 12 вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня (всех 2732), а еще "демилитаризовали" три танка (3762) и три единицы спецтехники (410) захватчиков.

Всего с начала войны также было сбито 973 крылатые ракеты, 308 самолетов, 294 вертолета, уничтожено 562 РСЗО, 316 средств ПВО, 18 кораблей/катеров.

Известно, что авиация Воздушных сил ВСУ 15 мая нанесла три удара по позициям ПВО врага и скоплению его живой силы в Скадовском районе Херсонщины. В итоге оккупанты потеряли 10 человек и ряд единиц техники, в том числе лодки, танк Т-72/62, инженерную и автобронетехнику.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские защитники из 3-й отдельной танковой Железной бригады уничтожили комплекс видеотепловизионного наблюдения "Муром-М" ВС РФ. Вражескую технику обезвредили с помощью FPV-дрона.

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