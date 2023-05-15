Ослепили врага: воины ВСУ уничтожили дорогостоящий российский комплекс 'Муром-М'. Видео

Украинские защитники из 3-й отдельной танковой Железной бригады ликвидировали комплекс видеотепловизионного наблюдения "Муром-М". Он был уничтожен при помощи FPV-дрона.

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Об этом стало известно из Facebook-страницы 3-й отдельной танковой Железной бригады. Бойцы опубликовали кадры успешной атаки в социальные сети (чтобы смотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Аэроразведка гаубического артдивизиона (комдив "Росомаха") и реактивного артдивизиона (комдив "Стугна") обнаружила вражеский комплекс "Муром-М". Наши реактивники и уничтожили его дроном-камикадзе типа FPV", – написали бойцы.

Место проведения операции осталось неизвестным.

Следует отметить, что "Муром-М" является комплексной системой для круглосуточного автономного видеотепловизионного наблюдения, обладающей высокими техническими характеристиками. Она оснащена мощной оптикой, которая позволяет наблюдать за объектами на расстоянии до 10 км, а тепловизионной камерой, которая способна обнаруживать автомобили на расстоянии до 8 км и людей на расстоянии до 4 км даже в темное время суток.

Напомним, Силы обороны Украины во время боев 14 мая ликвидировали на фронте 580 российских оккупантов. Также защитники превратили в металлолом 83 единицы техники и вооружения врага.

Ранее сообщалось, что украинские "призраки Бахмута" уничтожили скопление живой силы войск РФ возле города-крепости. Всего воины ССО обнаружили 15 оккупантов, 12 из которых были ликвидированы.

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