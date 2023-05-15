'Призраки Бахмута' уничтожили скопление живой силы войск РФ: ССО показали видео

Защитники Украины продолжают давить на врага на самом горячем направлении на фронте – под Бахмутом. Несмотря на то, что российские оккупанты устроили на Бахмутском направлении настоящий ад, украинские воины наносят захватчикам потери.

Видео дня

В сети показали кадры, как наши героические военные уничтожили скопление живой силы войск России в районе города-крепости. Видео опубликовали в Telegram-канале Сил специальных операций ВС Украины в воскресенье, 14 мая (чтобы посмотреть видео, дскролльте до конца страницы).

В общей сложности было обнаружено 15 единиц живой силы врага, 12 из которых в результате уничтожены.

"Призраками Бахмута" уничтожены 12 единиц живой силы противника. В районе Бахмута снайперами Сил специальных операций обнаружено скопление оккупантов. В результате огневого поражения утилизировано 12 целей из 15!" – говорится в сообщении.

Там отметили, что удачную охоту на оккупантов устроили бойцы 8-го отдельного полка специального назначения.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что ВСУ продвигаются по двум направлениям в пригороде Бахмута. Сейчас идут активные бои между украинскими защитниками и российскими захватчиками. Путинская армия несет значительные потери.

Стоит отметить, что Силы обороны Украины добились успехов во время локальных контратак к северо-западу от Бахмута на Донетчине. На видео попало, как оккупанты убегали, пытаясь спастись от огня украинской артиллерии, на южном берегу Берховского водохранилища, примерно в 4 км от города.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что украинские войска перехватили инициативу в боях за Бахмут, однако это не означает, что город будет освобожден в ближайшие дни. Сражение за город можно считать своего рода прелюдией перед масштабным контрнаступлением.

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