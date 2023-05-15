Воины ВСУ ликвидировали еще 580 оккупантов и уничтожили более 80 единиц техники врага – Генштаб

Силы обороны Украины во время боев 14 мая ликвидировали на фронте 580 российских оккупантов. Также защитники превратили в металлолом 83 единицы техники и вооружения врага.

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Запас техники и количество путинских захватчиков, вторгшихся в нашу страну 446 суток назад, уменьшается с каждым днем. Обновленные данные о потерях ВС РФ озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что с начала войны и до сегодня на украинской земле нашли свою смерть уже около 199 460 военных из рядов российской армии.

За последние сутки воины Сил обороны больше всего уничтожили вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня – 24 штуки (а в общем уже 2720). Также защитники сожгли 21 артиллерийскую систему (всех 3137) и 11 боевых бронированных машин (7336) оккупантов.

В небе бойцы ВСУ обезвредили еще три российских крылатых ракеты (всего 973), а на земле – три танка (3759).

Кроме того, было "демилитаризовано" 16 единиц автомобильной техники и автоцистерн (6034), три – спецтехники (407), а также два средства ПВО (316) вражеского войска.

Не изменилось за сутки количество уничтоженных в рядах российской армии РСЗО – 562, самолетов – 308, вертолетов – 294, кораблей/катеров – 18.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские "призраки Бахмута" уничтожили скопление живой силы войск РФ возле города-крепости. Всего воины ССО обнаружили 15 оккупантов, 12 из которых были ликвидированы.

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