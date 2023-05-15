Авиация ВСУ нанесла удары по позициям оккупантов на Херсонщине: озвучены потери врага

Авиация Воздушных сил Вооруженных сил Украины в течение суток нанесла три удара по позициям ПВО противника и скоплению его живой силы в Скадовском районе на Херсонщине. В результате оккупанты потеряли 10 человек и несколько единиц техники.

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Об этом говорится в сводке оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВСУ, обнародованной днем 15 мая. "Оперативная обстановка в зоне ответственности остается напряженно сложной. Силы обороны юга продолжают контрбатарейную борьбу", – отмечается в сообщении.

В командовании рассказали, что в результате ударов нашей авиации захватчики потеряли 10 человек, 5 лодок, 1 танк Т-72/62 и 7 единиц инженерной и автомобильной бронетехники.

Кроме того, силы ПВО уничтожили 3 вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала, что ВСУ ежедневно уничтожают до 7 катеров оккупантов на Херсонщине. Поэтому захватчики ходят отбирают катера и лодки у местного населения.

– По словам Гуменюк, ВСУ проводят на юге успешную огневую работу, в результате оккупанты вынуждены были изменить тактику террора.

– Спикер Сил обороны юга сообщила, что в Крыму из-за сезона "бавовны" массово уезжают "понаехавшие".