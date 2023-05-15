ВСУ ежедневно уничтожают до семи катеров врага на Херсонщине: Гуменюк рассказала о 'бавовне' и действиях врага

Российская террористическая армия активно начала отбирать у жителей временно оккупированной Херсонщины легкомоторные катера. В свою очередь украинские военнослужащие ежедневно уничтожают от 5 до 7 катеров с российскими захватчиками.

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Оккупанты используют надводный транспорт для того, чтобы перемещаться между островами на левом берегу Херсонщины. Об этом в эфире телемарафона рассказала спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк

По ее словам, в последние недели участились случаи, когда оккупанты ходят по дворам местных жителей и отбирают катера и лодки. Такая активность связана в том числе с тем, что ВСУ ежедневно уничтожают на Херсонщине водный транспорт с оккупантами.

"В течение нескольких недель они проводили подворовые обходы, собирали катера. Но это связано именно с тем, что наша контрбатарейная работа достаточно результативная. Практически каждый день мы уничтожает от 5 до 7 таких легкомоторных катеров, лодок, из которых они пытаются имитировать речной флот", – заявила спикер ОК "Юг".

Вместе с тем в ОК "Юг" отметили, что местные жители заблаговременно пытаются повредить свои катера и лодки, чтобы российские оккупанты не смогли ими воспользоваться.

"Эти катера нужны им для того, чтобы маневрировать между островами, это специфика левого берега. Там, где поднимается вода, они пытаются обойти своих же заминированные территории. Заминировав побережье, они не ожидали, что вода так поднимется и им придется туда возвращаться. Местные жители находчивые и реагируют на это очень быстро. Они специально портят свои катера, чтобы они не понадобились оккупантам", – сказала Гуменюк.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины проводят на юге нашей страны успешную огневую работу. В результате российские оккупанты вынуждены были изменить тактику террора мирного населения на правобережье Херсонской области.

Напомним, на временно оккупированных территориях Украины нарастают панические настроения среди российских захватчиков и местных предателей. Из-за этого многие коллаборанты сбегают на территорию государства-террориста РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские захватчики на временно оккупированной территории Херсонской области боятся украинских партизан. Из-за страха перед украинским подпольем назначенный оккупантами гауляйтер Владимир Сальдо даже созвал совещание, чтобы выработать план действий по борьбе с партизанским движением.