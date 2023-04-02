Россияне начали использовать новую тактику: атакуют с большого расстояния, потому что боятся украинской ПВО

Вооруженные силы Украины проводят на юге нашей страны успешную огневую работу. В результате российские оккупанты вынуждены были изменить тактику террора мирного населения на правобережье Херсонской области.

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В последнее время путинские террористы стали чаще применять авиацию, в частности, истребители Су-35, из которых запускают управляемые авиационные бомбы по гражданскому населению. Об этом в эфире телемарафона рассказала руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

По ее словам, российские оккупационные войска чаще стали атаковать прифронтовые территории управляемыми авиационными бомбами. При этом враг не допускает свои истребители в зону поражения украинской противовоздушной обороны.

"У них характерное изменение тактики наблюдается именно в том, что с использованием Су-35 враг атакует прифронтовые территории, это несколько десятков километров, куда могут доставать именно эти управляемые авиационные бомбы, которые запускает истребитель. В этом и состоит тактика, что, сохраняя свои истребители, они не допускают их в зону поражения нашей противовоздушной обороны, и используют эти бомбы против мирного населения", – сказала спикер ОК "Юг".

Гуменюк подчеркнула, что из-за успешной огневой работы ВСУ на Херсонщине россиянам стало сложнее терроризировать мирное население. Поэтому для обстрела правобережья региона враг сконцентрировал внимание на применении авиации.

"Это способ терроризма, который они сейчас взяли за основу, потому что наша огневая работа по зачистке полосы в 30 км, где им все сложнее находить огневые позиции и атаковать правобережную Херсонщину, имеет результат. Именно поэтому они сейчас переключились на авиационную составляющую. Но и с этим будем бороться. Когда враг ищет новую тактику, мы всегда готовим противодействие", – добавила Гуменюк.

Напомним, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что российские оккупационные войска начали ежедневно наносить десятки авиационных ударов по прифронтовым территориям Украины. Причем захватчики теперь регулярно применяют крылатые управляемые авиационные бомбы.

Ранее Игнат говорил, что РФ испытывает нехватку высокоточного ракетного вооружения, поэтому прибегает к использованию более дешевых авиабомб. Захватчики пытаются модернизировать старые образцы вооружения, прикрепляя к нему крылья и навигационное оборудование.

В Воздушных силах предупредили, что несмотря на огромные потери техники, государство-террорист Россия все еще имеет преимущество в количественном составе авиационной группировки. К тому же истребители врага более технологичны, а линия боевого столкновения крайне насыщена разными системами ПВО оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что нашим защитникам нужны многофункциональные истребители F16. Их можно использовать для ликвидации морских, наземных и воздушных целей.

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