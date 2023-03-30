Оккупанты начали активно применять крылатые авиабомбы в Украине: в Воздушных силах указали новую угрозу

Российские оккупационные войска начали ежедневно наносить десятки авиационных ударов по прифронтовым территориям Украины. Причем захватчики теперь регулярно применяют крылатые управляемые авиационные бомбы.

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Этот вид оружия стал очередной угрозой для Украины, ведь такая бомба может лететь на десятки километров и имеет боевую часть весом в 500 кг. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, такие крылатые авиабомбы начали ежедневно появляться в прифронтовых зонах. Игнат отметил, что вражеская авиация не входит в зону поражения украинской противовоздушной обороны во время запуска крылатой авиабомбы.

"Российская авиация, которая преобладает над нами и ежедневно наносит десятки авиационных ударов, начала использовать крылатые управляемые авиационные бомбы, которые фактически ежедневно появляются в прифронтовой зоне. Их авиация не залетает в зону поражения нашей ПВО, сбрасывает эти бомбы, бомбы летят десятки километров, по 500 кг эта бомба имеет боевую часть", – сказал Игнат.

Спикер Воздушных сил подчеркнул, что помочь в борьбе с новыми вызовами может предоставление западными партнерами современных истребителей. Игнат заявил, что союзники Украины должны наконец принять решение о создании авиационной коалиции, а наша страна в свою очередь займется подготовкой личного состава и аэродромов.

"С этим нужно что-то делать. Не только средствами ПВО, которые мы с нетерпением ждем, но и все же усиливать свое давление и работу с западными партнерами насчет создания авиационной коалиции и предоставления Украине истребителей. Нужно решение, решение США и других партнеров насчет предоставление того или иного типа самолета. И пока это решение будет принято, можно будет готовить и летчиков, и инженерно-авиационный состав, и нашу аэродромную инфраструктуру", – отметил спикер Воздушных сил.

Ранее Игнат говорил, что РФ испытывает нехватку высокоточного ракетного вооружения, поэтому прибегает к использованию более дешевых авиабомб. Захватчики пытаются модернизировать старые образцы вооружения, прикрепляя к нему крылья и навигационное оборудование.

Напомним, войска России использовали для ударов по Сумщине в ночь на 24 марта планирующую бомбу УМПК с возможностью коррекции полета, которая является аналогом американской JDAM-ER. Страна-агрессор, судя по всему, наладила производство таких боеприпасов.

В Воздушных силах предупредили, что несмотря на огромные потери техники, государство-террорист Россия все еще имеет преимущество в количественном составе авиационной группировки. К тому же истребители врага более технологичны, а линия боевого столкновения крайне насыщена разными системами ПВО оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что нашим защитникам нужны многофункциональные истребители F16. Их можно использовать для ликвидации морских, наземных и воздушных целей.

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