В сотни раз дешевле: в Воздушных силах сказали, чем РФ может заменить ракеты

Российская оккупационная армия испытывает нехватку высокоточного ракетного вооружения, поэтому прибегает к использованию более дешевых авиабомб. Захватчики пытаются модернизировать старые образцы вооружения, прикрепляя к нему крылья и навигационное оборудование.

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Это дает возможность врагу наносить удары оружием, которое в сотни раз дешевле крылатых ракет. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, у российской армии в достаточном количестве есть авиабомбы, в частности, ФАБ-500 (500-килограммовая авиабомба с осколочно-фугасной боевой частью). Россияне модернизируют это оружия, прикрепляя к нему крылья и систему навигации. В результате получаются управляемые авиабомбы, которые могут наносить удары на десятки километров.

"Они (авиабомбы, – ред.) у них есть в достаточном количестве. К ним просто добавляют крылья, GPS и полетела. Они есть, их нужно модернизировать. И цена вопроса. Ракеты стоят много, изготавливать их очень долго. И будет ли такая возможность в условиях санкций в будущем? Миллионы долларов стоят ракеты. Бомба, крылья и GPS также в некоторой степени ценное изделие, но в разы, а может и в сотни раз меньше", – сказал Игнат.

В то же время представитель Воздушных сил подчеркнул, что украинские войска обладают подобным вооружением, но с большей точностью и меньшей боевой частью. Однако Игнат отметил, что боеприпасов пока недостаточно и Запад должен наладить производство авиабомб и предоставить их Украине.

"Мы тоже используем такие бомбы, об этом уже говорили европейские наши партнеры. Но, к сожалению, мало у нас таких боеприпасов. Нужно наладить производство на Западе и предоставлять Украине. Бомбы, которые мы используем, это гуманные бомбы, высокоточные, которые летят чрезвычайно точно, они меньшей мощности. Но они летят так, как нужно, а не так, как это делают оккупанты, когда попадают в мирные города и разрушают дома", – отметил спикер Воздушных сил.

Напомним, войска России использовали для ударов по Сумщине в ночь на 24 марта планирующую бомбу УМПК с возможностью коррекции полета, которая является аналогом американской JDAM-ER. Страна-агрессор, судя по всему, наладила производство таких боеприпасов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ночь на 24 марта российские войска нанесли удары по Сумщине. В городе Белополье вследствие обстрелов погибли два мирных жителя, есть разрушения. Помимо авиаударов, враг бил из ствольной артиллерии, "Градов", а также нанес удары "шахедами".

– В начале марта стало известно, что ВСУ уже начали использовать высокоточные авиабомбы JDAM-ER на фронте. Эти снаряды способны поражать цели на расстоянии около 75 км и имеют GPS-наведение. После сброса такая бомба раскрывает крылья, что позволяет ей лететь на необходимое расстояние. JDAM-ER эффективны для атак передовых позиций или тыловых районов второго эшелона.