Оккупанты применили аналог американской ''умной бомбы'' во время ночной атаки на Сумщину – Defense Express

Войска России использовали для ударов по Сумщине в ночь на 24 марта планирующую бомбу УМПК с возможностью коррекции полета, которая является аналогом американской JDAM-ER. Страна-агрессор, судя по всему, наладила производство таких боеприпасов.

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Об этом сообщает издание Defense Express, получившее фото обломков сброшенной на Сумщину авиабомбы из собственных источников. На кадрах можно увидеть уцелевший модуль УМПК, который может дать ответы на ключевые вопросы, отмечают эксперты (фото размещены внизу новости).

В частности, в модуле могут размещаться элементы управления полетом боеприпаса.

Это позволит точно определить систему навигации, и если она состоит только из спутниковой – реализовать борьбу с этими бомбами путем создания помех для GPS, ГЛОНАСС и других подобных систем. Однако в любом случае наиболее эффективным средством борьбы с УМПК является уничтожение носителей этих бомб.

Также важно установить происхождение электронных компонентов, чтобы в результате позволить повлиять на каналы их поставки, а также завод-производитель готовых авиабомб и возможности производства их в России, отмечает Defense Express.

О существовании УМПК, или МПК (универсальный модуль планирования и коррекции), разработчиком которых стало НПО "Базальт", впервые стало известно в начале января 2023 года. Судя по увеличению случаев использования, РФ наладила производство "умных бомб" и речь идет не об единичных образцах, считают эксперты.

Первое известное применение УМПК произошло в оккупированном Донецке, когда УМПК упала в северо-западном районе 12 марта.

А по данным Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины, оккупанты сбросили по крайней мере 11 планирующих бомб, как минимум часть из которых являются именно аналогами JDAM-ER, о чем свидетельствуют фото.

Так, в Донецке, где было точно известно использование УМПК, были зафиксированы обломки, аналогичные тем, что были найдены на Сумщине. В частности об этом говорит форма крыльев, а также крепеж.

Как известно, УМПК превращает обычную ФАБ-500 в планирующую с коррекцией по спутниковой навигации благодаря инерциальной системе, как в полноценной JDAM-ER.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ночь на 24 марта российские войска нанесли удары по Сумщине. В городе Белополье вследствие обстрелов погибли два мирных жителя, есть разрушения. Помимо авиаударов, враг бил из ствольной артиллерии, "Градов", а также совершил удары "шахедами".

– В начале марта стало известно, что ВСУ уже начали использовать высокоточные авиабомбы JDAM-ER на фронте. Эти снаряды способны поражать цели на расстоянии около 75 км и имеют с GPS-наведение. После сброса такая бомба раскрывает крылья, что позволяет ей лететь на необходимое расстояние. JDAM-ER эффективны для атак передовых позиций или тыловых районов второго эшелона.