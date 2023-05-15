На левобережье Херсонщины оккупанты усиленно ищут украинское подполье: предатель Сальдо собирал совещание – ЦНС

Российские захватчики на временно оккупированном левобережье Херсона боятся украинских партизан. Из-за страха перед украинским подпольем назначенный оккупантами гауляйтер Владимир Сальдо даже созвал совещание с представителями силовых органов РФ, чтобы выработать план действий по борьбе с партизанским движением.

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По итогам совещания в регионе ужесточились контрразведывательные мероприятия: оккупанты проводят проверяют авто на блокпостах и ходят по домам местных жителей с обысками. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

"Оккупанты и дальше безрезультатно пытаются остановить наше подполье. Коллаборант Владимир Сальдо собирал совещание с представителей силовых органов оккупантов на временно оккупированной территории Херсонщины. Одним из ключевых вопросов совещания стало обсуждение путей борьбы с партизанскими движениями на ТОТ региона", – говорится в сообщении.

В ЦНС добавили, что захватчики не придумали ничего лучше, чем продлить усиленные контрразведывательные меры, чтобы выявить членов украинского подполья.

"На ТОТ продолжают детальные проверки авто на блокпостах, также действуют мобильные бригады оккупантов и обыски в домах местных", – отметили в ЦНС.

Там напомнили украинцам на временно оккупированных территориях, как правильно чистить свои телефоны, чтобы захватчики не смогли в них ничего найти.

Также в Центре поблагодарили людей за информирование о позициях и передвижении российских захватчиков и призвали делать это так, чтобы не подвергаться опасности.

Напомним, ранее в ЦНС рассказали, что коллаборанты массово убегают с оккупированных территорий Херсонщины и Запорожья. Причиной для побега стала паника из-за ожидания контрнаступления Сил обороны Украины, которая растет перманентно.

Также в ЦНС констатировали, что на юге Украины оккупанты массово вывозят в РФ документацию и имущество из госучреждений.

Между тем, в Силах обороны юга фиксируют признаки того, что упаковывает вещи и российский Черноморский флот в Севастополе: есть основания предполагать, что имущество из Севастопольских бухт захватчики морем вывозят в Новороссийск.