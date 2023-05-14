Гуменюк: оккупанты, вероятно, вывозят вещи из Севастопольских бухт

Российские оккупанты, вероятно, приступили к передислокации Черноморского флота РФ в направлении Новороссийска после новостей о передаче Украине Британией дальнобойных ракет. За прошедшую неделю фиксировались признаки вывоза захватчиками из Севастопольских бухт.

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В частности, наблюдалась активизация курсирования больших десантных кораблей между Севастополем и Новороссийском. Об этом рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире "24 канала".

Она отметила, что захватчики в Крыму с тревогой встретили новость о передаче Великобританией Украине дальнобойных ракет.

"Дислокация для них (российских кораблей. – Ред.) пока остается та же. Они маневрируют между Тарханкутом и в сторону Новороссийска тяготеют. Но определенная активность крупных десантных кораблей в море, например, на прошлой неделе могла свидетельствовать, что они вывозят вещи из Севастопольских бухт, перемещая их в Новороссийск", – отметила Гуменюк.

По ее словам, в пользу версии о передислокации говорит хотя бы тот факт, что активизация курсирования БДК наблюдается, а попытки высадить десант на подконтрольное Украине побережье – нет.

"Вряд ли у них есть столько людей, которые готовы там заполнить 7 больших десантных кораблей и быть готовы подойти на расстояние к берегу, который контролирует Украина, чтобы высадиться. Потому что подхода туда не было, а курсирование между Севастополем и Новороссийском мы наблюдали. Вполне вероятно, что определенная передислокация у них происходит", – сказала она.

Ускоренный темп вывоза имущества из Севастополя в ВСУ не фиксируют, однако наблюдают "определенную активизацию".

"Сами корабли довольно часто заходят именно в порты РФ непосредственно на новороссийском направлении. И мы наблюдаем, что ракетоносители продолжают дежурство в море. То есть они находятся в рассредоточенном состоянии, чтобы не быть собранными в одном конкретном месте и не быть пораженными", – добавила Гуменюк. .

Напомним, ранее Гуменюк рассказывала, что во временно оккупированном Крыму упали цены на недвижимость, оккупанты бегут в Россию. Автодороги на выезд из оккупированного Крыма переполнены.

Представительница ОК "Юг" отметила, что такая паника в Крыму для Украины плановая и понятная, ведь анонсированный ВСУ "сезон бавовны" на оккупированном украинском полуострове уже начался.