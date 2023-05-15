ВСУ отминусовали более полутора сотни оккупантов и два склада БК: Череватый рассказал о ситуации на Лиманском и Купянском направлениях

На Лиманском и Купянском направлениях продолжаются ожесточенные бои. На этом участке фронта в отличие от Бахмутского направления меньше боевых столкновений, однако враг намного чаще применяет артиллерию.

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Украинские воины дают отпор россиянам и уничтожают личный состав вражеской армии вместе с техникой. Об этом в эфире "5 канала" рассказал спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.

По его словам, Лиманское и Купянское направления лидируют по количеству артиллерийских ударов. Только за прошедшие сутки российские террористы 578 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих.

Наши военные в свою очередь наносят потери врагу в личном составе и технике. За прошедшие сутки россияне потеряли два танка, один из которых новый Т-90. Также бойцы ВСУ уничтожили два склада с боеприпасами.

"Уже несколько недель подряд эти направления (Лиманское и Купянское, – ред.) лидируют по артиллерийским ударам. За эти сутки 578 раз обстреляли наши позиции, произошло три боестолкновения, 17 авиаударов. Наши воины в боестолкновениях уничтожили 53 оккупанта, 105 получили ранения. Также уничтожили два танка, один из которых самый новый у оккупантов – Т-90, боевую машину пехоты, четыре беспилотника и два полевых склада с боеприпасами, одну пушку и два миномета", – сказал Череватый.

По словам спикера Восточной группировки войск, на Лиманском и Купянском направлениях россияне задействуют регулярные войска. Из-за этого враг больше придерживается правил войны и пытаются аккуратнее отступать, когда ВСУ наносят контрудары.

"Там действуют только регулярные войска врага. Они складываются с разных компонентов – десантники, пехота, есть так называемый армейский резерв, территориальные войска. Они стягивают все, что могут. Но в отличие от вагнеровцев, которых, я бы сказал кровавой дисциплиной заставляют идти в атаки, там оно, скажем так, с придерживанием правил войны, там разведка. И когда они попадают под наш огонь, под контрудары, они намного аккуратнее отступают", – отметил Череватый.

Напомним, большие потери враг понес в районе населенного пункта Кременная Луганской области. Благодаря точечным ударам воины сожгли российские танки.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины во время боев 14 мая ликвидировали на фронте 580 российских оккупантов. Также защитники превратили в металлолом 83 единицы техники и вооружения врага.

Как сообщал OBOZREVATEL, "призраки Бахмута" уничтожили скопление живой силы войск РФ возле города-крепости. Всего воины ССО обнаружили 15 оккупантов, 12 из которых были ликвидированы.

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