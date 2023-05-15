Украинские артиллеристы устроили 'бавовну' оккупантам возле Кременной: уничтожены вражеские танки. Видео

Украинские защитники продолжают уничтожать личный состав и технику российской террористической армии. Большие потери враг понес в районе населенного пункта Кременная Луганской области.

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Благодаря точечным ударам воины сожгли российские танки. Об этом в Telegram сообщила Луганская областная военная администрация (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Вражеские танки были уничтожены военнослужащими главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях совместно с бойцами 66-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

На Кременском направлении передовая группа СБУ разведала, где оккупанты прячут тяжелую технику. С помощью беспилотников были получены точные координаты места размещения танков российской армии.

После этого артиллеристы 66-й отдельной механизированной бригады нанесли точечные удары по вражеской технике. В результате от российских танков остались груды обгорелого металла.

Напомним, Силы обороны Украины во время боев 14 мая ликвидировали на фронте 580 российских оккупантов. Также защитники превратили в металлолом 83 единицы техники и вооружения врага.

Ранее сообщалось, что украинские "призраки Бахмута" уничтожили скопление живой силы войск РФ возле города-крепости. Всего воины ССО обнаружили 15 оккупантов, 12 из которых были ликвидированы.

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