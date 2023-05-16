Военные показали, как отразили у оккупантов важную позицию под Соледаром: враг был вынужден бежать. Видео

Украинские защитники активно противостоят российским оккупантам и каждый день отвоевывают захваченные позиции. Бойцы ВСУ сражаются с противником изо всех сил, чтобы сохранить свободу и независимость нашей страны.

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Об этом свидетельствует видео, опубликованное на Facebook-странице ОК "Восток". Военные показали, как отразили у оккупантов важную позицию под Соледаром в Донецкой области (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Защитники устроили оккупантам ад на участке Соледар-Северск. Им удалось захватить позицию Циклоп, а враг был вынужден бежать.

Потери противнику нанесла штурмовая группа батальона К-2 54 ОМБр. Она выбила врага из ДЗОТа (деревоземляная огневая точка – Ред.).

"Позиция Циклопа взята под контроль батальона. Оккупанты вынуждены бежать. Теперь вы можете оценить количество противника, с которым столкнулись в бою бойцы батальона. Еще семь российских окупантов навсегда остались в самом ДЗОТе. Такова их судьба — умереть или убегать", – сказано в сообщении.

Как отметили бойцы, это были бои за наиболее отдаленную и наиболее сложную позицию для ВСУ.

"Мы работаем им вслед минометом, АГСом и стрелковым оружием, поскольку рельеф местности не позволяет эффективно работать артиллерии", – рассказали в Силах обороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 мая, воины Сил обороны Украины ликвидировали 580 оккупантов. Безвозвратные потери России в живой силе за время полномасштабного вторжения достигли 199 460 военных.

Также накануне украинские воины уничтожили более 80 единиц военной техники и вооружений противника.

Только на Купянском и Лиманском направлениях было ликвидировано более полутора сотен оккупантов и два состава БК.