В Мелитополе вторая 'бавовна' за день: после взрыва пропал свет

Вечером в пятницу, 12 мая, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области снова прогремел взрыв. Отметим, что это уже вторая "бавовна" в городе за день.

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Об этом сообщает "РИА-Мелитополь" в Telegram. После взрыва в Мелитополе пропало электричество в одной из частей города. Также местные жаловались на перебои со связью и проблемы с водой в отдельных районах населенного пункта.

"Районы Ханда, Красная Горка и Микрорайон в Мелитополе остаются без электроснабжения после взрыва", – заявили оккупанты.

Без света остались и жители Нововасильевки Приазовского района и части Мелитопольского района, а также сел Вознесенка, Константиновка и Тамбовка.

Позже появилась информация о дыме в районе телевышки в Мелитополе.

"В Мелитополе громкий взрыв. Настолько мощный, что в восточных и северных районах города и даже окрестных селах не стало света, воды и связи. Уточняем детали", – написал мэр Мелитополя Иван Федоров.

Как сообщал OBOZREVATEL, сильный взрыв прогремел утром 12 мая в оккупированном Мелитополе Запорожской области. Выяснилось, что подорвали оккупационного "заместителя министра".

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