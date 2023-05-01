'Хлопок' во временно оккупированном Бердянске: взрывы слышат в разных районах города

В Бердянске снова произошли "хлопки". Взрывы в городе могли прозвучать в результате "прилета" в местный аэропорт.

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Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram-канале. Подробностей о взрыве он пока не давал.

Помимо этого советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале также прокомментировал этот взрыв. Он заявил, что звуки разрыва были слышны по всему городу.

"Оккупанты тоже подтверждают попадание. Прилетело в аэропорт, где было очень много российских военных и их БК", – добавил советник мэра позже.

Примечательно, что в росСМИ действительно подтверждают попадание по городу.

Напомним: коллаборанты во временно оккупированном Россией Бердянске, похоже, не сомневаются в ВСУ и в их способности освободить захваченную часть региона. Они готовятся к бегству и составляют списки тех, кто "подлежит эвакуации" в первую очередь.

При этом активисты, в руки которых попало соответствующее распоряжение, обратили внимание на тот факт, что рядовых предателей, перешедших на сторону российских оккупантов, "спасать" никто не собирается.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– оккупанты в Бердянске присваивают урожай зерна и пытаются вывезти его, загружая на вражеские грузовые судна. Воровство оккупантов приобрело огромные масштабы;

– также россияне в оккупированном Бердянске превратили все медицинские учреждения и санатории в госпитали для военных армии РФ. В то же время из-за нехватки медикаментов захватчиков, получивших ранения на фронте, нечем лечить.

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