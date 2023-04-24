Оккупанты пытаются вывезти из Украины украденное зерно и шантажируют врачей в Бердянске – Генштаб

Российские оккупационные войска продолжают заниматься грабежом на временно захваченных территориях Украины. Кроме того, россияне шантажируют мирных жителей, в частности, медицинский персонал.

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Воровство оккупантов приобрело огромные масштабы и теперь они активно вывозят зерно. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 24 апреля.

Захватчики присваивают зерновой урожай в Запорожской области. В городе Бердянск так называемая российская оккупационная власть пытается вывезти похищенное зерно, загружая его на вражеские грузовые судна.

Также путинским террористам катастрофически не хватает медицинского персонала на поле боя. В целях пополнения некомплекта военных врачей, местных работников медицинских учреждений Бердянска, получивших паспорта граждан РФ, стали принуждать к постановке на военный учет врага. В случае отказа медикам угрожают потерей рабочих мест.

Напомним, коллаборанты во временно оккупированном Россией Бердянске Запорожской области, похоже, не сомневаются в Вооруженных силах Украины и в их способности освободить захваченную часть региона. Они готовятся к бегству и составляют списки тех, кто "подлежит эвакуации" в первую очередь.

Ранее стало известно, что российские оккупанты включили порты Мариуполь и Бердянск в реестр морпортов РФ. Также страна-агрессор планирует включение судоходного участка водных путей Херсонской области в список внутренних водных путей РФ. Такие намерения озвучил министр транспорта РФ Виталий Савельев.

Как сообщал OBOZREVATEL, на участке от Мариуполя до Бердянска войска РФ готовятся к контрнаступлению ВСУ: оккупанты установили там "зубы дракона", предназначенные для остановки движения бронетехники.