Оккупанты в Бердянске превратили санатории и больницы в военные госпитали

Во временно оккупированном Бердянске на Запорожье оккупанты превратили все медицинские учреждения и санатории в госпитали для военных армии РФ. В то же время из-за нехватки медикаментов захватчиков, получивших ранения на фронте, нечем лечить.

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Об этом сообщил спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский. Он прокомментировал ситуацию в эфире канала "Эспрессо" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"В больницы россияне свозят раненых и тяжелораненых. Мелитополь тоже остается логистическим хабом для российской армии. Через город они перебрасывают личный состав и военную технику", – пояснил он.

По его словам, на временно оккупированных территориях Украины у захватчиков существует острая нехватка лекарств.

"Госпитали, работающие в Бердянске, остро нуждаются в медикаментах. Именно поэтому в российских пабликах чаще появляется информация о том, что раненых российских военных нечем лечить. Из-за этого среди раненых россиян существует очень большая смертность", – отметил Дмитрашковский.

Как сообщал OBOZREVATEL, на прошлой неделе в Бердянске произошел серьезный пожар на базе отдыха, который облюбовали российские захватчики. "Бавовна" постигла гостевой комплекс известной в городе предпринимательницы, который продолжал работать в оккупацию и обслуживал военнослужащих ВС РФ.

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