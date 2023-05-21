Оккупированный Бердянск посетила новая 'бавовна': поднялся столб дыма. Фото

Во временно оккупированном Бердянске в Запорожье произошла новая "бавовна". Взрывы раздались вблизи порта, в результате чего в небо поднялся столб дыма.

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Также зафиксировано возгорание. Об этом со ссылкой на сообщения очевидцев сообщили Telegram-каналы. Официальной информации о событиях в захваченном городе пока нет.

Напомним: также в ночь на 21 мая взрыв прогремел в Белгородской области России. Местные жители сообщили о прилетах, было видно зарево.

Взрывы в Шебекино начались после полуночи, а после этого – не менее пяти прилетов. Их слышали даже в окрестностях Белгорода.

Попание якобы произошло в районе автовокзала. Также сообщают, что из-за прилета могла загореться свалка.

А 20 мая в сети показали последствия утренней "бавовны" в Мариуполе – оккупанты тащили по улицам города в Новоазовск ликвидированные российские бронеавтомобили "Тигр".

""Тигры" что-то немного навсегда устали. Жаль, по улице не тянут тех несколько десятков "хороших русских". Так бы хороший вышел парад на празднование Дня оккупации", – иронически заметил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– украинские аэроразведчики подразделения "Люфтваффе" 129-й отдельной бригады терробороны устроили оккупантам мощную "бавовну" на фронте, в результате чего были уничтожены орудие, полевой состав БК и личный состав противника;

– террорист и международный преступник Игорь Гиркин (Стрелков) пожаловался, что украинский удар по бывшему Луганскому высшему военному авиационному училищу штурманов, который был нанесен 15 мая, был удачным. В здании, которое было поражено, был пункт расположения русских оккупационных войск.

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