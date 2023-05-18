"Не промазали": террорист Гиркин пожаловался на точный удар ВСУ по расположению оккупантов в Луганске

Украинский удар по бывшему Луганскому высшему военному авиационному училищу штурманов, нанесенный 15 мая, был удачным. В здании, которое было поражено, был пункт расположения российских оккупационных войск.

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Об этом заявил террорист и международный преступник Игорь Гиркин (Стрелков) в своем очередном блогерском видео. Потери, которые потерпели оккупанты, он не уточнил (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Террорист утверждает, что по военному объекту были выпущены ракеты Storm Shadow, переданные ВСУ от Великобритании.

"Все вы слышали о массированном ударе ракетами авиационного базирования, английскими Storm Shadow, по Луганску", – сказал он. Гиркин неожиданно признал, что "9 лет бомбили Донбасс" – это миф пропаганды, потому что он заявил, что Луганск "в течение почти всей войны" оставался в зоне недосягаемости ВСУ.

По словам Гиркина, этот удар ракетами, выпущенными из самолетов, был удачным.

"К сожалению, враги не промазали. Ударом по бывшему училищу штурманов они... попали. Поскольку в училище, благодаря его отдаленности от линии фронта, был один из пунктов расположения наших войск", – грустно сказал преступник.

Осторожно, видео снято пропагандистом!

Как писал OBOZREVATEL:

– Удар по бывшему ВВАУШ в Луганске был нанесен утром 15 мая. Жители слышали взрывы, а потом видели дым в небе.

– Оккупанты подтвердили прилет, однако они утверждали, что пострадавших в результате "бавовны" якобы не было.

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