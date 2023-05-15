В Луганске новая 'бавовна': есть прилет в бывшее авиаучилище, где располагались оккупанты. Фото и видео

Утром 15 мая во временно оккупированном Луганске прогремели взрывы. Спустя некоторое время в одном из районов города поднялся огромный столб дыма.

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По словам очевидцев, в одном месте было слышно сразу несколько взрывов подряд. Об этом сообщают местные Telegram-каналы (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По предварительным даннным, взрывы прогремели в районе Луганского высшего военного авиационного училища штурманов. Там российские оккупационные войска обустроили одну из своих военных баз.

Жители временно оккупированного города возмутились, что отключение мобильного интернета после предыдущих взрывов не помогло оккупантам избежать новой "бавовны".

В пропагандистских пабликах жители временно оккупированного Луганска рассказали, что перед взрывом слышали в воздухе характерный свист, такой же, который был перед взрывами несколько дней назад. Более того, некоторые утверждают, что взрыв прогремел в одной из воинских частей.

Впрочем, оккупационная "администрация" Луганска утренние взрывы пока никак не комментировала.

Спустя некоторое время кремлевские пропагандисты подтвердили, что прилёт был по зданию бывшего высшего авиационного училища штурманов. В то же время оккупанты утверждают, что пострадавших в результате двух мощных взрывов якобы нет.

Напомним, в оккупированном Луганске 12 мая прогремели три взрыва. В результате "бавовны" загорелась ремонтная база на машиностроительном заводе. По разным версиям, прилеты также могли прийтись на нефтехранилище или скопление военной техники.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва в Луганске якобы пострадал российский депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Также в оккупированном городе находился российский блогер Алексей Столяров, который по совместительству является зятем министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 мая во временно оккупированном Луганске произошла очередная "бавовна". Взрыв был слышен в районе местного военкомата. В данном военкомате, вероятно, находилась база военнослужащих армии РФ.

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