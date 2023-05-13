Ударом по Луганску ранило депутата Госдумы РФ Водолацкого. Видео

Временно оккупированную Луганщину посетила "бавовна". В результате взрыва якобы пострадал российский депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

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Об этом сообщают росСМИ. В сети появились кадры, как оккупанты выводят "раненного" после обстрела (чтобы смотреть видео, доскролльте новость до конца).

"По дополнительной информации, в результате ракетного обстрела г. Луганск, ранение получил депутат Государственной думы РФ Виктор Володацкий", — сообщили в российских изданиях.

Позже, по данным росСМИ, сам депутат сообщил, что получил легкое ранение.

Примечательно, что в российских издания появилось видео, на которых Володацкий комментирует обстрел Луганска.

"На этих кадрах Виктор Водолацкий комментирует обстрел Луганска. Оно было опубликовано уже после ракетного удара ВСУ. Здесь депутат Госдумы выглядит целым и невредимым. Но по сообщению СЦКК, он был ранен во время обстрела", – пишут под видео.

Кроме того, оккупанты заявили, что после "обстрела ВСУ" по Луганску якобы пострадало 6 детей.

"В результате варварского обстрела Луганска националистами пострадало шестеро детей. Четверым помощь оказана в полном объеме, двое подростков средней степени тяжести госпитализированы", — написал и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник в своем Тelegram-канале.

Он подчеркнул, что этот вопрос контролирует лично. Также он сообщил, что разрушены и повреждены административные здания предприятий, остекление шести жилых домов.

Напомним, ранее 12 мая стало известно, что в Джанкойском районе временно оккупированного Крыма упал российский военный вертолет. По данным российского минобороны, оба пилота погибли.

Предварительной причиной авиатрощи назвали "отказ техники".