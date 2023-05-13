В оккупированном Луганске новая 'бавовна': взрыв слышали в районе военкомата. Фото

13 мая вечером во временно оккупированном Луганске произошла очередная "бавовна". Взрыв был слышен в районе местного военкомата.

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Об этом сообщают Telegram-каналы. Также местные жители опубликовали кадры последствий "прилета" (чтобы смотреть фото, доскролльте новость до конца).

"В Луганске снова были слышны взрывы", – говорится в сообщении.

В комментариях к посту пользователи отмечают, что, вероятно, взрыв прозвучал в районе военкомата, который находится по улице Челюскинцев.

В данном военкомате, вероятно, находилась база военнослужащих армии РФ.

В настоящее время оккупационная власть еще не комментировала данный взрыв и его последствия.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В оккупированном Луганске 12 мая прогремели три взрыва. В результате "бавовны" загорелась ремонтная база на машиностроительном заводе.

– По разным версиям, прилеты также могли прийтись на нефтехранилище или скопление военной техники.

– Российский блогер Алексей Столяров, по совместительству являющийся зятем министра обороны РФ Сергея Шойгу, был 12 мая в Луганске непосредственно перед взрывами. В результате "хлопка" он не пострадал.

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