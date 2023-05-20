'Тигры' устали: на улицах Мариуполя заметили последствия 'бавовны' у окупантов. Фото

На территории временно оккупированного Мариуполя сегодня утром было шумно. Так, в сети показали последствия утренней "бавовны" в городе.

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О взрывах на территории оккупированного города сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Также он опубликовал фото последствий – оккупанты тянут по улицам города в Новоазовск ликвидированные российские бронеавтомобили "Тигр".

"Последствия вчерашнего (хлопка. – Ред.) россияне тянут по улицам города в Новоазовск. "Тигры" что-то немного навсегда устали. Жаль, по улице не влачат тех нескольких десятков "хороших русских". Так бы хороший вышел парад на празднование Дня оккупации", – иронично пишет Андрющенко.

По словам советника, с 6 до 7 утра в Мариуполе была снова зафиксирована работа ПВО в Левобережном районе города.

Также Андрющенко сообщил, об активном перемещении в 8 утра российских вертолётов из направления Бердянска в сторону Мариуполя вдоль линии моря.

Ранее Мариуполь показали на видео с дрона после года "освобождения". Оккупированный захватчиками город превратился в пустошь с сотнями разрушенных и поврежденных построек.

Также сообщалось, что в Мариуполе распространяются инфекционные заболевания, причиной которых явилась стихийная торговля. Так, в городе распространяется заболевание сальмонеллезом. Во всех случаях источником заражения были куриные яйца.

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