Руина и смерть: Мариуполь показали на видео с дрона после года 'освобождения'

Год назад, 20 мая Мариуполь полностью перешел под контроль российских оккупантов. Так, после изнурительных боев украинские военные выполнили приказ и сдали оружие, покинув территорию завода "Азовсталь".

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Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко показал в сети, как выглядит сейчас оккупированный захватчиками город. Так, после так называемого российского "освобождения" город превратился в пустырь с сотнями разрушенных и поврежденных домов.

Оккупанты успели построить за год на месте разрушений несколько безликих бетонных коробок, чтобы создать картинку "восстановления благосостояния" города для пропагандистских каналов. Однако на самом деле масштабы разрушений в Мариуполе критичны.

"С высоты птичьего глаза очень хорошо можно увидеть, что принес городу "русский мир". Развалина и смерть. Пустыни и пятна демонтажа. Все, что до сих пор украшает Мариуполь и маскирует страшную правду – все это было сделано, усажено и воспитано Украинским Мариуполем. Очень простая и показательная разница в двух мирах. Держись, родной. Скоро. Уже скоро", – написал Андрющенко.

Отметим, что местные власти оценивают ущерб города, нанесенный лишь разрушениями, в 14,5 миллиарда долларов. Дополнительно, еще 5 миллиардов потерял городской бюджет только в прошлом году в результате полного разрушения промышленности города Россией.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе распространяются инфекционные заболевания, причиной которых явилась стихийная торговля. Так, в городе распространяется заболевание сальмонеллезом. Во всех случаях источником заражения были куриные яйца.

Как писал OBOZREVATEL, российские военные-кадировщики нападают на гражданских в оккупированном Мариуполе. В населенных пунктах Запорожской области, временно не подконтрольных Украине, захватчики грабят школы, забирая даже российские учебники.

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