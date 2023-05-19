Оккупанты издеваются над гражданским населением в Мариуполе и вывозят имущество из школ на Запорожье – ЦНС

Российские военные-кадыровцы нападают на гражданских в оккупированном Мариуполе. В населенных пунктах Запорожской области, временно неподконтрольных Киеву, захватчики грабят школы, забирая даже российские учебники.

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Центр национального сопротивления (ЦНС) на официальном сайте сообщил, что в Мариуполе сейчас находится большое количество кадыровцев. Они массово пьют и цепляются к местным жителям, наносят им телесные повреждения, применяют холодное оружие.

Потерпевшие, которые решаются подать заявление о преступлениях в оккупационную "полицию", остаются ни с чем. Российские силовики и предатели-коллаборанты отказываются начинать расследование.

Что касается временно оккупированной части Запорожской области, то захватчики, прикрываясь "эвакуацией", вывозят российские учебники и другое имущество из школ.

При этом коллаборанты устроили последний звонок в школах еще в начале мая, чтобы поскорее завершить учебный год и получить возможность сбежать на территорию России. В то же время оккупанты продолжают уничтожать украинские книги.

Как писал OBOZREVATEL:

– Генеральный штаб ВСУ сообщил, что 18 мая на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях произошло 29 боевых столкновениях. Самые горячие сражения ведутся за Бахмут и Марьинку на Донетчине.

– За минувшие сутки враг совершил 39 ракетных и 39 авиаударов, 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Более детально можно почитать в последней сводке ГШ ВС Украины по ссылке.

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