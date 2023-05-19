Самые горячие бои идут за Бахмут и Марьинку, ВСУ уничтожили вражеский склад БК и семь станций РЭБ – Генштаб

Силы обороны Украины накануне сошлись в 29 боевых столкновениях с войсками России на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. На этих участках фронта враг сосредотачивает наибольшие усилия, а самые горячие бои ведутся за Бахмут и Марьинку в Донецкой области.

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Защитники нанесли оккупантам новые потери, поразив районы их сосредоточения с техникой, склад БК, артиллерийские подразделения на позициях и станции радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 19 мая – 450-е сутки полномасштабной войны.

Этой ночью РФ в очередной раз нанесла массированный ракетно-авиационный удар по Украине, а в предыдущие сутки совершила 39 ракетных и 39 авиаударов, 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Вероятность дальнейших таких вражеских атак по всей территории Украины остается очень высокой.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. А на Северском и Слобожанском агрессор совершал минометные и артиллерийские обстрелы н. п. Леоновка Черниговской области; Студенок, Бояро-Лежачи, Павловка, Басовка, Мирополье, Мезеновка – Сумской; Старица, Синельниково, Огурцово, Гатище, Нестерное, Бударки – Харьковской.

На Купянском направлении вражеских артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Каменка, Колодезное, Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Масютовка, Лиман Первый, Табаевка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка – Луганской.

На Лиманском направлении ВС РФ наступательных действий не проводили, но нанесли авиаудары в районе Белогоровки и обстреляли из артиллерии Макеевку, Белогоровку на Луганщине, Верхнекаменное и Спорное на Донетчине.

На Бахмутском направлении оккупанты продолжают наступательные действия, тяжелые бои идут за Бахмут. Враг безуспешно наступал в сторону Ивановского. В то же время нанес авиаудары в районах Богдановки, Бахмута и Предтечино. От его обстрелов пострадали Васюковка, Зализнянское, Орехово-Василевка, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Белая Гора и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении захватчики вели наступательные действия в направлении Северного и Первомайского, успеха не имели. Нанесли авиаудары в районах Новокалинового и Авдеевки, обстреляли из артиллерии Новокалиново, Бердичи, Авдеевку, Тоненькое, Первомайское, Карловку и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения Сил обороны отбили многочисленные атаки врага в районе Марьинки, а также атаку в направлении Новомихайловки. Агрессор продолжает уничтожать населенные пункты вдоль линии столкновения – накануне провел артобстрелы Красногоровки, Марьинки и Победы Донецкой области.

На Шахтерском направлении армия РФ наступательных действий не совершала, но нанесла авиаудары вблизи Золотой Нивы и Великой Новоселки, обстреляла населенные пункты рядом с линией боевого столкновения – Угледар, Пречистовку, Новоукраинку и Шахтерское.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты продолжают вести оборонные действия. Из авиации они ударили по селу Новополье на Донетчине. Обстреляли н. п. Бурлацкое Донецкой области; Ольговское, Волшебное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Степное, Каменское и Плавни – Запорожской, а также Херсон.

В связи с большими санитарными потерями, российские оккупанты все больше используют гражданские медицинские учреждения населенных пунктов в собственных целях. В частности, во временно захваченном Луганске железнодорожная больница используется врагом как военный госпиталь, где лечат раненых военнослужащих ВС РФ и наемников ЧВК "Вагнер".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские защитники провели прорыв в окрестностях Бахмута, нанеся значительные потери российским оккупантам. Таким образом ВСУ создали плацдарм для дальнейшего контрнаступления.

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