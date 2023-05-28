Под оккупированным Мариуполем прозвучало много взрывов: сообщают о раненых оккупантах. Видео

В районе временно захваченного российскими войсками Мариуполя вечером в воскресенье, 28 мая, прогремело много взрывов. В сети сообщили о прилетах в поселках Юрьевка и Никольское.

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По данным советника законного мэра Мариуполя Петра Андрющенко, результаты прилетов пока оценить нельзя, но известно, что есть много раненных и погибших оккупантов. Об этом он написал на своем канале в Telegram.

Андрющенко отметил, что в Никольском взрывы прозвучали в районе военкомата, где размещались оккупационные войска России.

"Никольское. Теперь без военкомата? Преимущественно "хорошие русские" в месте попадания", – написал он.

В Юрьевке тоже были прилеты по местам расположения врага. На место взрывов поехали не менее четырех машин скорой помощи.

"Четыре кареты скорой помощи на высокой скорости по улице Куприна в сторону Мангуша. Юрьевка. Местные сообщают о большом количестве раненых", – написал Андрющенко.

На канале "Маріупольський спротив" отметили, что подтверждены около 20 погибших россиян.

"Подтверждены первые 20 "200" по Юрьевке. Только начало", – отметили на канале.

Позже советник мэра уточнил, что раненых оккупантов из Юрьевки и Никольского начинают завозить в Больницу интенсивной терапии в Мариуполе.

"Готовятся "уплотнять" гражданских из-за большого количества. "Потерь нет" и "ПВО сбила все ракеты" заиграли новыми красками", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 мая временно оккупированный Мариуполь посетила "бавовна", раздались по меньшей мере три взрыва. Местные жители сообщили о работе российской ПВО со стороны Никольского.