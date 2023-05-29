ВСУ устроили оккупантам "бавовну" на Запорожье: есть три прилета – СМИ

Силы обороны Украины отправили новую порцию "бавовны" на вражеские военные цели, находящиеся на временно оккупированной территории нашей страны. Взрывы прогремели в понедельник, 29 мая, в поселке городского типа Михайловка Запорожской области.

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О том, что захватчики снова "курили в неположенных местах", сообщил Telegram-канал "РИА-Мелитополь". По его данным, в районе указанного населенного пункта было три прилета. Из какого оружия ВСУ отправили "подарки" оккупантам, информации пока нет.

Авторы Telegram-канала заявили, что удары пришлись на вражеские военные объекты. Потери противника уточняются.

Добавим, что рядом с оккупированной Михайловкой протекает 3-й Магистральный канал, через поселок проходят автомобильные дороги Т-0810 и Т-0818.

Летом 2022 года предатель из Михайловки, так называемый начальник местной "полиции" Андрей Рыжков был найден повешенным. Когда-то он был украинским пограничником. Когда населенный пункт оккупировали, мужчина сам пошел на сотрудничество с россиянами.

В августе-2022 в оккупированной Михайловке взорвали "мэра"-тамаду Ивана Сушко. Момент подрыва авто коллаборанта попал на видео, оккупанты подтвердили , что предатель погиб на месте.

В районе Михайловки уже неоднократно происходила "бавовна", которая уничтожала склады БК врага, его военную технику, личный состав и проч..

Как писал OBOZREVATEL:

– 28 мая 2023 года в районе временно захваченного российскими войсками Мариуполя прогремело много взрывов. В сети сообщили о прилетах в поселках Юрьевка и Никольское.

– 27 мая в Мариуполе тоже была "бавовна". Местные жители сообщали о работе российской ПВО со стороны Никольского.

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