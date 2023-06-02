ВСУ отминусовали более 150 оккупантов и семь танков: в ВСУ рассказали о боях на Лиманском и Купянском направлениях

Защитники Украины в течение суток обезвредили 154 оккупанта (убитыми, ранеными и пленными) и уничтожили 17 единиц их техники на Лиманском и Купянском направлениях фронта. Накануне там произошло 11 боевых столкновений.

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В то же время зафиксировано 632 вражеских артиллерийских удара по позициям ВСУ. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

По его словам, украинские военные отбили все атаки и нанесли вражескому войску значительные потери. В частности, 58 оккупантов были убиты, 94 получили ранения, а двое попали в плен.

Также уничтожены семь танков (два Т-80 и пять Т-72), два миномета, противотанковая пушка "Рапира", дрон-камикадзе "Ланцет" и 11 автомобильной техники ВС РФ.

По словам представителя Восточной группировки войск, подразделения российской армии уже долго пытаются атаковать украинские позиции на Лиманском и Купянском направлениях. Но благодаря грамотному построению обороны ВСУ и нанесению ударов по врагу, они безрезультатны.

"Раньше они заявляли о большом наступлении, будем считать, что это оно и есть. Достижений у них нет. Атаки заканчиваются для них только значительными потерями", – пояснил Череватый.

По данным Генштаба ВСУ, 1 июня на Купянском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия западнее Масютовки на Харьковщине и возле Куземовки на Луганщине. В то же время они нанесли авиаудары, осуществили артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов обеих областей.

На Лиманском направлении за прошедшие сутки наступательные действия врага в районе Белогоровки на Луганщине и Спорного на Донетчине тоже были безуспешными. Однако захватчики ударили с авиации и артиллерии по городам и селам Луганской и Донецкой областей.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 мая Вооруженные силы Украины уничтожили вражеский пункт управления ЗРК С-400 "Триумф" в Херсонской области. Во время операции использован РСЗО HIMARS.

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