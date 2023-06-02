ВСУ за сутки отбили десятки вражеских атак: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

В Украине начались уже 464-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России – враг, неся большие потери, продолжает применять тактику террора, пытаясь запугать наше мирное население. Оккупационные войска и дальше сосредотачиваются на попытках полного захвата Донбасса.

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Накануне на фронте Силы обороны отбили 25 вражеских атак, в частности на Купянском, Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, а защитники с ПВО – воздушные нападения агрессора на столицу. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 2 июня.

Предварительно, этой ночью оккупанты задействовали для ударов по Украине 15 крылатых ракет и 18 дронов "Шахед" – все эти воздушные цели были уничтожены.

За прошедшие сутки войска страны-агрессора нанесли 12 ракетных ударов с применением 10 баллистических и крылатых ракет типа "Искандер" по Киеву (тоже уничтожены нашими защитниками) и двух зенитных управляемых ракет С-300 по Харькову. Кроме того, они совершили 46 авиаударов и 107 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые мирные граждане, среди которых дети, повреждены детская поликлиника, жилые многоквартирные и частные дома, другая гражданская инфраструктура.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается постоянной, признаков формирования вражеских наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях ВС РФ продолжат сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Они нанесли авиаудар в районе Галагановки на Черниговщине. Также совершили минометные и артобстрелы н. п. Бериловка, Елино, Мостки, Хотиевка, Тимоновичи, Янжуловка, Красный Хутор и Николаевка Черниговской области; Середина-Буда, Атынское, Павловка, Писаревка, Угроиды, Краснополье, Славгород – Сумской; Уды, Казачья Лопань, Гоптовка, Огурцово, Гатище, Бугроватка, Волчанск, Малая Волчья, Варваровка, Бударки, Чугуновка – Харьковской.

На Купянском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия западнее Масютовки на Харьковщине и возле Куземовки на Луганщине. С авиации они ударили в районах Ольшаны, Котляровки, Крахмального Харьковской области и Сергеевки – Луганской. Артиллерийским и минометным обстрелам от них подверглись Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка, Берестово на Харьковщине и Новоселовское на Луганщине.

На Лиманском направлении в течение прошлых суток враг вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки на Луганщине и Спорного на Донетчине. Нанес авиаудары возле Белогоровки, Ямполевки, Северска и Спорного. Артобстрелам от него подверглись Невское, Белогоровка Луганской области; Новосадово, Торское, Спорное, Николаевка – Донецкой.

На Бахмутском направлении оккупанты били с авиации в районах н. п. Хромово, Белая Гора, Александро-Шультино. От вражеских артобстрелов пострадали Краматорск, Васюковка, Орехово-Василевка, Новомарково, Григоровка, Часов Яр, Ивановское, Предтечино, Белая Гора, Дилиевка, Зализне и Нью-Йорк Донецкой области.

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